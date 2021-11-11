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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
12 ноября 2021, 12:00

За добу вакциновано майже 280 тисяч українців

В Україні за добу 11 жовтня від коронавірусу щеплено майже 280 тисяч людей. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зазначається, що одну дозу отримали 141 347 осіб, повністю імунізовані - 137 789 осіб.

За весь час кампанії вакцинації зробили щеплення 11 986 077 осіб, з них отримали одну дозу - 11 986 075 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 422 334 особи (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні проведено 20 408 409 вакцинацій.

Нагадаємо, в Україні за добу 10 листопада проти коронавірусу було вакциновано 277 097 людей.

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