12 ноября 2021, 13:00

Інформація ЗМІ щодо планів Росії щодо вторгнення в Україну є безпідставним нагнітанням обстановки. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у п'ятницю, 12 листопада.

"Подібні заголовки ніщо інше, як порожнє, безпідставне нагнітання напруженості. Росія ні для кого не становить загрози", - сказав він.

Також Пєсков вважає, що побільшало "провокаційних дій".

"Ви бачите ситуацію в Чорному морі, ви бачите активну розвідку з повітря літаків НАТО, літаків-розвідників, у тому числі американських. Це все, звичайно, не може залишати нас індиферентними до того, що відбувається. Ми повинні бути напоготові", - сказав він.

Він наголосив на тому, що літають "не білоруські літаки - наших союзників". "Це літають літаки тих, хто декларує своєю основною метою стримування та протидію Російської Федерації, ті, хто називає Російську Федерацію ворогом", - сказав Пєсков.

За словами представника Кремля, Росія має себе застрахувати та якось хеджувати ризики. "Що ми й робимо", - сказав він.