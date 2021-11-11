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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
12 ноября 2021, 14:00

Більше поїздів та перейменування станції: УЗ повідомила про нововведення

Укрзалізниця ініціює процедуру перейменування станції Татарів, а також збільшує кількість поїздів до гірськолижного курорту. Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що станцію перейменують на Татарів-Буковель. Зміна пов'язана з тим, що станція є географічно найближчою - 15 км або від 20 хвилин у дорозі - до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту.

Через станцію тепер курсуватимуть сім поїздів:

№5/6 Маріуполь - Рахів;

№15/16 Харків - Рахів;

№55/56 Київ – Рахів;

№95/96 Київ – Рахів;

№25/26 Одеса - Рахів;

№125/126 Миколаїв - Рахів;

№130/129 Кременчук - Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава - Ворохта).

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