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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
12 ноября 2021, 14:30

Німеччина очолила список країн із поширення коронавірусу

У світі за добу 10 листопада діагностували понад 506 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Німеччина стала світовим лідером із поширення COVID. Далі йдуть США та Британія. Про це свідчать дані даних сайту Worldometers

Зазначається, що у Німеччині зафіксували понад 50 тисяч випадків зараження, у США – понад 43 тисячі та у Британії – понад 42 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія та Туреччина. Україна перебуває на шостому місці.

За добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Україна та США.

За весь час пандемії вилікувалися від хвороби 228 574 256 людей. Зараз налічується близько 19 млн активних випадків захворювання.

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