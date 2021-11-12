Медики причетні до 85 випадків підробки COVID-документів

13 ноября 2021, 10:00

Медпрацівники причетні до 85 правопорушень, пов'язаних з підробкою документів COVID. Про це заявила заступник голови МОЗ Марія Карчевич, повідомляє Укрінформ у п'ятницю, 12 листопада.

"З початку року, на жаль, до скоєння 85 правопорушень причетні і працівники медичних установ. У нас є практика усунення та звільнення медпрацівників, які мають відношення до підробки COVID-документів. Міністерство охорони здоров'я безкомпромісне - ми готові й надалі застосовувати такі санкції. Адже своїми безвідповідальними діями такі люди не тільки підривають довіру до системи, а й наражають на небезпеку оточуючих людей, які можуть захворіти на COVID-19", - сказала Карчевич.

Протягом останнього тижня відкрили 118 кримінальних проваджень за підробку COVID-документів, у суд направили 20 обвинувальних актів.

З початку року відкрито вже більше 1 200 кримінальних проваджень за аналогічними фактами. Вже майже в половині проваджень особи отримали повідомлення про підозру.