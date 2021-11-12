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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
13 ноября 2021, 11:00

Підрив на Донбасі: стали відомі імена загиблих військових

На Донбасі в районі проведення Операції об'єднаних сил у п'ятницю, 12 листопада, під час виконання бойового завдання загинули військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

Смертельні поранення отримали підполковник Прусов Руслан Халілович та майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович.

"Воїни-десантники багато років віддали службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави", - йдеться у повідомленні.

Командування та особовий склад бригади висловили співчуття сім'ям загиблих військових.

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