Підрив на Донбасі: стали відомі імена загиблих військових

На Донбасі в районі проведення Операції об'єднаних сил у п'ятницю, 12 листопада, під час виконання бойового завдання загинули військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.
Смертельні поранення отримали підполковник Прусов Руслан Халілович та майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович.
"Воїни-десантники багато років віддали службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави", - йдеться у повідомленні.
Командування та особовий склад бригади висловили співчуття сім'ям загиблих військових.