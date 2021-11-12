Потік туристів до України зріс майже на 13%

13 ноября 2021, 14:00

За три квартали 2021 року Україну відвідало майже 3,1 млн іноземців, що на 12,6% більше за показники минулого року. Про це свідчать дані Держагентства розвитку туризму.

Найбільше туристів в Україну їде з Європи – 70%, далі йде Азія – 25,5%, 3% – туристи з Північної Америки, 1,4% – з країн Африки. 0,6% та 0,2% з Океанії та Південної Америки.

Також агентство публікує дані топ-країн щодо відвідування України. Так, на першому місці знаходиться Молдова – 744 630 (з них туристів – 24,09%). Далі йдуть Росія – 411 373 (13,31%), Польща – 209 039 (6,76%); Румунія – 200 370 (6,48%); Білорусь – 199553 (6,46%); Туреччина – 171 955 (5,56%); Угорщина – 152 390 (4,93%); Німеччина – 111 675 (3,61%); Ізраїль – 96 250 (3,11%); США – 81 581 (2,64%).