Польща погрожує закрити сполучення з Білоруссю

13 ноября 2021, 15:00

Польща може закрити інші прикордонні переходи на кордоні з Білоруссю та зупинити залізничний рух. Про це заявив у суботу, 13 листопада, в ефірі радіостанції RMF голова МВС Польщі Маріуш Каміньський.

За його словами, Польща має ще багато варіантів впливу на білоруську сторону.

"Вони чудово знають, що ми можемо ось-ось закрити нові переходи, зокрема залізничний рух", - сказав він.

Каміньський нагадав, що Білорусь є важливою транзитною державою, зокрема для транспортування товарів із Китаю.

"Закриття переходу в Кузні було після того, як безпосередньо біля цього КПП білоруси спровокували міграційну ситуацію, нелегальне перетинання кордону. Це був перший попереджувальний сигнал. Ми надсилаємо відповідні сигнали. Вони будуть у повній ізоляції - не тільки політичній, а й економічній", - попередив голова МВС Польщі.

За даними МВС країни, цього року кількість спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону зросла у 370 разів та перевищила 33 тисячі.