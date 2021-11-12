Росія оточила наступальним угрупованням

13 ноября 2021, 17:00

Збройні сили Росії постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України, заявив заступник голови Офісу президента з національної безпеки та оборони Роман Машовець в інтерв'ю виданню Military Times, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

У другій половині цього року російські війська провели комплекс широкомасштабних командно-штабних навчань біля державного кордону України. Після завершення навчань до місць постійної дислокації повернувся лише особовий склад, а військова техніка, зокрема танки та ракетні системи Іскандер, залишилися, заявив Машовець.

Завдяки цьому Росія в дуже короткі терміни може провести передислокацію особового складу та сформувати ударні угруповання, які готові до наступальних дій на території України, зазначив представник ОП.

"Росія своїми діями та збройною агресією щодня підриває основи демократичного світу, а Україна зараз не тільки має військовий конфлікт із РФ на своїх територіях, а фактично виступає як велика стіна для захисту всього світу", - наголосив він.

Стягування російських військ до українського кордону помітили наприкінці жовтня. Україна два тижні заперечувала пересування сил, але цього тижня президент Володимир Зеленський розповів про 100 тисяч військових.