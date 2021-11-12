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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
14 ноября 2021, 09:00

Приріст COVID-19 впав нижче 15 тисяч за добу

В Україні за минулу добу зафіксовано 14 490 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, повідомляє МОЗ у неділю, 14 листопада.

Приріст нових випадків істотно менший за вчорашній показник і скорочується вже четвертий день поспіль.

Серед нових хворих дітей – 1069, медпрацівників – 135. Також за добу: госпіталізовано – 4 881 особу, летальних наслідків – 403, одужали – 11 146 осіб.

Найбільше випадків зараження виявлено у Дніпропетровській (1630), Харківській (1050) та Запорізькій (1029) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3.217.639 осіб, одужало – 2.631.240 осіб, летальних випадків – 76.705.

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