14 ноября 2021, 09:00 Приріст COVID-19 впав нижче 15 тисяч за добу В Україні за минулу добу зафіксовано 14 490 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, повідомляє МОЗ у неділю, 14 листопада. Приріст нових випадків істотно менший за вчорашній показник і скорочується вже четвертий день поспіль. Серед нових хворих дітей – 1069, медпрацівників – 135. Також за добу: госпіталізовано – 4 881 особу, летальних наслідків – 403, одужали – 11 146 осіб. Найбільше випадків зараження виявлено у Дніпропетровській (1630), Харківській (1050) та Запорізькій (1029) областях. За весь час пандемії в Україні захворіло – 3.217.639 осіб, одужало – 2.631.240 осіб, летальних випадків – 76.705. Твитнуть Загрузка... Загрузка...