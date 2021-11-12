На Донбасі поранено військового

14 ноября 2021, 10:00

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на сході України внаслідок обстрілу сепаратистів у суботу, 13 листопада, отримав осколкове поранення військовослужбовець Збройних сил. Про це йдеться у повідомленні оперативно-тактичного угруповання Схід.

За наявними даними, бійця відправлено до медустанови. Стан його здоров'я - задовільний.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил щодо відбиття та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили у ЗСУ.