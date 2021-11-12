У Мукачеві у співробітниць міськради виявили підроблені COVID-сертифікати

14 ноября 2021, 12:00

Дві працівниці міської ради Мукачева подали до відділу кадрів підроблені міжнародні сертифікати про вакцинацію від коронавірусу COVID-19. Про це повідомила поліція Закарпатської області.

Вказано, що жінки купили підроблені документи, заплативши за кожну 1 500 гривень.

"Співробітники Мукачівського районного управління поліції встановлюють особу, яка виготовила підробку. Самі ж фігурантки відмовляються пояснити, де придбали фальшивий документ", – йдеться у повідомленні.

Жінкам оголосили про підозру у використанні наперед підробленого документа (ч.4 ст.358 КК України). Обвинуваченим загрожує штраф до двох років обмеження волі.