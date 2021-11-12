Глава держпідприємства поскаржився в НАБУ на Кабмін

14 ноября 2021, 14:00

Голова держпідприємства Гарантований покупець Костянтин Петриковець звернувся до НАБУ із проханням із заявою про втручання у роботу підприємства представниками уряду, повідомляє прес-служба підприємства.

"Я готовий передати в НАБУ факти незаконного тиску та втручання в роботу підприємства. На мою адресу надходять погрози та залякування через мою відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду про невиплату коштів виробникам зеленої енергії", - йдеться у повідомленні.

За його словами, представники Кабміну у телефонному режимі намагалися втрутитися у держдіяльність підприємства.