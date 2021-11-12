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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
14 ноября 2021, 14:00

Глава держпідприємства поскаржився в НАБУ на Кабмін

Голова держпідприємства Гарантований покупець Костянтин Петриковець звернувся до НАБУ із проханням із заявою про втручання у роботу підприємства представниками уряду, повідомляє прес-служба підприємства.

"Я готовий передати в НАБУ факти незаконного тиску та втручання в роботу підприємства. На мою адресу надходять погрози та залякування через мою відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду про невиплату коштів виробникам зеленої енергії", - йдеться у повідомленні.

За його словами, представники Кабміну у телефонному режимі намагалися втрутитися у держдіяльність підприємства.

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