Глава держпідприємства поскаржився в НАБУ на Кабмін

Голова держпідприємства Гарантований покупець Костянтин Петриковець звернувся до НАБУ із проханням із заявою про втручання у роботу підприємства представниками уряду, повідомляє прес-служба підприємства.
"Я готовий передати в НАБУ факти незаконного тиску та втручання в роботу підприємства. На мою адресу надходять погрози та залякування через мою відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду про невиплату коштів виробникам зеленої енергії", - йдеться у повідомленні.
За його словами, представники Кабміну у телефонному режимі намагалися втрутитися у держдіяльність підприємства.