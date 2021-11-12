В Італії тисячі людей протестували проти COVID-обмежень

14 ноября 2021, 15:00

В Італії у суботу, 13 листопада, відбулися багатотисячні протести проти політики уряду щодо стримування поширення коронавірусу.

Зокрема, за даними агенції Ansa, у суботу біля Арки Миру у Мілані зібрались близько чотирьох тисяч людей. Серед іншого, демонстранти протестували проти так званих "зелених паспортів", без яких заборонено відвідувати певні громадські місця та заходи. Це документи, які засвідчують вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тесту чи одужання від COVID-19. Деякі демонстранти також виступали проти обов'язкової вакцинації від COVID-19, повідомляє агенція dpa.

В Італії посилили правила проведення мітингів

Раніше цього тижня міністерство внутрішніх справ Італії постановило, що демонстрації мають залишатися в одному місці або йти лише за певними маршрутами. Раніше суботні мітинги проходили через історичні центри, що заважало діловій активності. У деяких випадках виникали сутички з поліцією.

Аналогічні акції протесту у суботу пройшли й в інших містах Італії. Зокрема, у Римі близько 400 людей вийшли на демонстрацію на території поряд з античним Великим цирком. У місті Турин люди пройшли маршем по місту, скандуючи "Свобода" і "Такі люди, як ми, ніколи не здаються".

"Зелені паспорти" в Італії

Нагадаємо, що з 15 жовтня в Італії для того, аби потрапити на робоче місце, всі без винятку працівники у приватному й державному секторі мають пред'явити "зелений паспорт". Загалом нововведення торкнулося близько 23 мільйонів людей.

Установам й підприємствам, які не забезпечать дотримання правила, загрожує штраф на суму до 1000 євро. Працівникам, що з'являться на роботі без "зеленого паспорта", загрожують ще більші штрафи – від 600 до 1500 євро.

В уряді Італії запевнили, що нове правило допоможе запобігти новому локдауну у зв'язку зі збільшенням числа нових заражень коронавірусом.

За даними міністерства охорони здоров'я країни, близько 85 відсотків італійців, старших 12 років, отримали принаймні одну дозу щеплення.