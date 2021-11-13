Погода на тиждень: похолодання та дощі зі снігом

15 ноября 2021, 14:30

В Україні цього тижня очікується похолодання. Вночі температура подекуди опуститься до -10...-8 градусів. Крім того прогнозуються дощі і мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, 15 листопада, буде хмарно із проясненнями, без опадів. На півдні країни +8...+11 вдень, вночі – від 0 до +4. На сході очікується +3...+6 вдень, у нічні години - від -5 до -1. У північних регіонах України від +2 до +6 вдень, вночі похолодає до -1...+3. На заході країни синоптики прогнозують +5...+10 вдень, вночі - від -2 до +3. У центральних областях +3...+7 вдень, уночі від 0 до +3. У Києві 15 листопада +4...+6 вдень, уночі +1...+3.

У вівторок, 16 листопада, буде хмарно із проясненнями. На півдні України від +2 до +8 вдень, уночі до -4. У східних областях у денні години +1...+4, вночі -6...-3. На півночі країни від 0 до +4 вдень, вночі до -7. На заході України вдень очікується від +3 до +11. Вночі -2. У центральних регіонах від +1 до +5, вночі до -5. У Києві очікується +2...+4 вдень, вночі -6...-4.

У середу, 17 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. На півдні України вдень очікується +2...+6, вночі від -8 до -1. На сході країни +1...+4 вдень, вночі похолодає до -10...-6. У північних регіонах від 0 до +4 вдень, у нічні години - від -7 до -3. На заході країни +3...+9 вдень, вночі температура опуститься до -2...0, а в Чернівецькій області буде навіть -6. У центральних областях вдень +1...+5, вночі до -8...-4. У Києві +2...+4 вдень і до -6...-4 вночі.

У четвер, 18 листопада, на півдні України буде хмарно, вдень +4...+10, вночі -3. У східних областях очікується сонячна погода, вдень +2...+4, вночі похолодає до -7...-4. У північних регіонах також буде сонячно. Вдень очікується +1...+4, вночі до -7...-5. На заході країни синоптики прогнозують невеликий дощ. Денна температура +3...+7, вночі від -3 до 0. У центрі України ясно, вдень від +1 до +5, вночі від -6 до -3. У Києві 18 листопада буде сонячно, вдень +2...+4, вночі -6...-4.

У п'ятницю, 19 листопада, Україну накриють дощі, подекуди з мокрим снігом. На півдні очікується дощ, вдень +7...+10, вночі від +6 до 0. У східних областях дощ, температура вдень +2...+4, вночі до -3. У північних регіонах вдень очікується мокрий сніг, а вночі дощ з мокрим снігом. Денна температура повітря +1...+3, вночі до -1. На заході також прогнозується дощ, подекуди з мокрим снігом. Вдень +3...+7, вночі від +1 до +4. У центральних областях дощі, місцями мокрий сніг. Температура вдень +2...+5, вночі буде -1. У Києві вдень мокрий сніг, а вночі дощ з мокрим снігом. Вдень +2...+4, вночі від +2 до 0.