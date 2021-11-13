Столтенберг закликав Росію знизити ескалацію на Донбасі

15 ноября 2021, 15:30

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію запобігти ескалації та знизити напруження навколо України. Про це він заявив у понеділок, 15 листопада, у Брюсселі після закінчення зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, - пише Інтерфакс-Україна.

"НАТО залишається пильним, ми моніторимо ситуацію дуже уважно і продовжуємо консультуватися з нашими союзниками та партнерами, такими як Україна та ЄС. Будь-які подальші провокації або агресивні дії з боку Росії будуть предметом серйозної стурбованості. Ми закликаємо Росію до прозорості щодо її військових дій. Важливо запобігти ескалації та знизити напругу. НАТО підтримує Україну", - зазначив Столтенберг.

Крім того, за його словами, Альянс не визнав і не сприймає спроби анексії Криму Росією.

Столтенберг заявив, що НАТО та союзники продовжують надавати значну підтримку Україні.