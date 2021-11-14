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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
15 ноября 2021, 16:00

Стефанчук назвав відсоток вакцинованих нардепів

Станом на ранок 15 листопада 83% народних депутатів та 93% працівників Апарату Верховної Ради вакциновано від коронавірусу COVID-19. Про це сказав на понеділковому брифінгу голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після засідання погоджувальної ради.

"Щодо кількості вакцинованих народних депутатів, зараз ще інформація збирається, але станом на зараз: Апарат - 93% вакцинованих, народні депутати - 83% мають таке посвідчення про вакцинацію. Але інформація ще уточнюється. Тому що безпосередньо вона (процедура допуску в будівля Ради лише за наявності COVID-сертифікату або негативного ПЛР-тесту - ред.) почне діяти із завтрашнього дня", - сказав Стефанчук.

Він додав, що попередньо було проведено перевірку, хто з нардепів має сертифікат про вакцинацію. Їм було надано спеціальну перепустку, щоб уникнути черг на вході до парламенту. В результаті депутати, які мають перепустку, не повинні показувати СOVID-сертифікат працівникам Управління державної охорони на вході до приміщень Ради.

Також Стефанчук повідомив, що зараз на COVID-19 хворіють шість нардепів та понад 20 працівників Апарату ВР.

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