Україна попросила у США ракети Гарпун

15 ноября 2021, 16:00

Влада України звернулася до США з проханням про постачання протикорабельних ракет Гарпун. Про це повідомляє ZN.UA у понеділок, 15 листопада.

Про плани Міноборони купити у США протикорабельні ракети Гарпун разом із береговими ракетними комплексами стало відомо ще на початку 2020 року.

Зазначимо, що Гарпун є протикорабельною ракетою, яка була розроблена та виготовлена ​​McDonnell Douglas (нині Boeing Defense, Space & Security). При цьому ракета Standoff Land Attack Missile є варіантом наземного нападу.

Гарпун може бути запущений з:

Літака з нерухомим крилом (AGM-84, ракета без твердопаливного ракетного прискорювача);

Корабля (RGM-84, ракета оснащена твердопаливним ракетним прискорювачем, який відчіпляється, щоб дозволити основному турбореактивному двигуну ракети підтримувати політ);

Підводного човна (UGM-84, ракета оснащена твердопаливним ракетним прискорювачем для забезпечення підводного запуску через торпедний апарат);

Батареї берегової оборони.