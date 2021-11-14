Україна попросила у США ракети Гарпун

Влада України звернулася до США з проханням про постачання протикорабельних ракет Гарпун. Про це повідомляє ZN.UA у понеділок, 15 листопада.
Про плани Міноборони купити у США протикорабельні ракети Гарпун разом із береговими ракетними комплексами стало відомо ще на початку 2020 року.
Зазначимо, що Гарпун є протикорабельною ракетою, яка була розроблена та виготовлена McDonnell Douglas (нині Boeing Defense, Space & Security). При цьому ракета Standoff Land Attack Missile є варіантом наземного нападу.
Гарпун може бути запущений з:
Літака з нерухомим крилом (AGM-84, ракета без твердопаливного ракетного прискорювача);
Корабля (RGM-84, ракета оснащена твердопаливним ракетним прискорювачем, який відчіпляється, щоб дозволити основному турбореактивному двигуну ракети підтримувати політ);
Підводного човна (UGM-84, ракета оснащена твердопаливним ракетним прискорювачем для забезпечення підводного запуску через торпедний апарат);
Батареї берегової оборони.