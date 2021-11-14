Україна на плато захворюваності на COVID-19

15 ноября 2021, 17:30

В Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на коронавірус COVID-19 та зниження основних негативних показників. Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє його прес-служба у понеділок, 15 листопада.

Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за минулий тиждень виявлено 139,9 тис. нових випадків зараження, а тижнем раніше – 152 тис. Наразі зайнято 50 тис. 962 ліжко-місць, тоді як минулого тижня цей показник становив 51 тис. 700. За минулий тиждень госпіталізували 30 тис. осіб у порівнянні з 34 тис. позаминулого тижня.

За словами Шмигаля, в Україні вже досягнуто плато захворюваності та почався рух до стабілізації ситуації.

Глава уряду наголосив, що Вінницька область за показниками захворюваності наближається до "червоної" зони. У той же час Луганська та Херсонська області можуть бути переведені у "жовту" зону, якщо збережеться позитивна динаміка.

Також в Україні зберігаються високі темпи вакцинації – за минулий тиждень зроблено понад 1,6 млн. щеплень.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попросив голів обласних державних адміністрацій сприяти організації другого етапу вакцинації для людей, які отримали перше щеплення.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що в регіонах покращується ситуація з постачанням кисню до лікарень. Вирішується питання постачання рідкого кисню із Запорізької та Львівської областей до медичних закладів Хмельницької області.

Учасники наради обговорили структуру програми підтримки малого та середнього бізнесу в умовах посилення карантинних заходів.

Крім того, президент звернувся до Нацполіції та Мінінфраструктури щодо запобігання підробці ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію туроператорами.