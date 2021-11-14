15 ноября 2021, 18:00

У трьох з вісімнадцяти областей з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки покращуються показники завантаженості COVID-ліжок і приросту нових випадків коронавірусу. Про це свідчать дані МОЗ в понеділок, 15 листопада.

Відзначимо, що до "червоної" зони потрапляє область, якщо три дні поспіль є перевищення за двома із трьох показників: коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем.

Зрештою в Луганській, Волинській та Херсонській областях поки що перевищено лише один із трьох показників.

Відзначимо, що рішення скасувати "червоний" рівень приймає Держкомісія з питань ТЕБ ​​та НС, якщо в регіоні досягнено показників з характерною відсутністю ознак, що відповідають зазначеному рівню.