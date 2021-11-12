В Україні за добу менш як 100 тисяч COVID-щеплень

15 ноября 2021, 10:00

В Україні минулої доби 97 373 людей зробили щеплення від коронавірусу COVID-19. Це значно менше від вчорашнього показника, повідомляє МОЗ у понеділок, 15 листопада.

Зокрема, в неділю першу дозу вакцини отримали 41 083 особи, а другу - 56 290. Учора працювали 586 мобільних бригад, 2 546 пунктів щеплення та 448 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 51073. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 35636, AstraZeneca - 7898, Moderna - 2766.

З початку кампанії вакцинації щеплено 12 228 644 особи, з них отримали одну дозу - 12 228 642 особи, повністю імунізовано та отримали дві дози - 8 722 235 осіб. Загалом проведено 20 950 877 щеплень.