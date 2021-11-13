lux.fm>
Главная
О нас
Рекламодателям
Контакты
Присоединяйтесь к нам:
Расширенный поиск
Все новости
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
Видео новости
Фоторепортажи
Аналитика
Новости
Аналитика
Фото
Видео
Конференции
Вечерний Луганск
Телеканал ИРТА
Люкс
FM
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
Архив
Выбор по дате
Погода
Погода в
Северодонецке
влажность:
давление:
ветер:
Погода на
sinoptik.ua
Понедельник, 15 ноября 2021
16:00
Стефанчук назвав відсоток вакцинованих нардепів
15:30
Столтенберг закликав Росію знизити ескалацію на Донбасі
14:30
Погода на тиждень: похолодання та дощі зі снігом
14:00
"Негідно поводяться": у нардепів у Раді конфлікт з охороною
13:30
COVID: У МОЗ помітили позитивну тенденцію
13:00
Пожежу на сміттєзвалищі в Харківській області гасять більше доби
12:00
СБУ викрила три мережі COVID-аферистів
11:30
Корнієнко назвав переїзд Офісу президента нереалізованою мрією
11:00
У Маріуполі відремонтовано Реабілітаційний центр
10:30
Транспортний колапс у Щедрищевому: мешканці селища не можуть дістатись Сєвєродонецька
10:00
В Україні за добу менш як 100 тисяч COVID-щеплень
09:30
У Дії з'явився сертифікат для перехворілих на коронавірус
09:00
В Україні від COVID померли 77 тисяч українців
Воскресенье, 14 ноября 2021
15:00
В Італії тисячі людей протестували проти COVID-обмежень
14:00
Глава держпідприємства поскаржився в НАБУ на Кабмін
12:00
У Мукачеві у співробітниць міськради виявили підроблені COVID-сертифікати
11:00
В Україні без вугілля рекордна кількість блоків ТЕС
10:00
На Донбасі поранено військового
09:00
Приріст COVID-19 впав нижче 15 тисяч за добу
Суббота, 13 ноября 2021
17:00
Росія оточила наступальним угрупованням
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Региональные
15 ноября 2021, 10:30
Транспортний колапс у Щедрищевому: мешканці селища не можуть дістатись Сєвєродонецька
Подробиці в сюжеті.
Поделиться:
Версия для печати
Сообщить об ошибке
Твитнуть
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Главная
О нас
Рекламодателям
Контакты
Новости
Аналитика
Фото
Видео
Конференции
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
© OOO НТРК «ИРТА» 2005 - 2021
Счетчики:
Наши партнеры: