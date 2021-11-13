Корнієнко назвав переїзд Офісу президента нереалізованою мрією

15 ноября 2021, 11:30

Нинішня влада так і не змогла організувати переїзд центральних органів із центру Києва. Ця ідея залишилася нереалізованою мрією. Про це сказав перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, яке оприлюднено в понеділок, 15 листопада.

"Вона (ідея. – Ред.) залишилася як нереалізована мрія. Я думаю, що згодом, рано чи пізно, хтось її здійснить", – сказав Корнієнко.

Він нагадав, що переїзд органів влади із центру в будь-який інший район Києва пов'язаний з багатьма організаційними нюансами, зокрема із створенням умов для роботи представників державної охорони.

За словами Корнієнка, поки що на переїзд не наважується навіть Київська міська держадміністрація, незважаючи на те, що це давно хотів зробити навіть київський мер Віталій Кличко, та й КМДА переїхати легше – "вони компактніші і могли б бути модерновішими".

Перший віце-спікер вважає, що коли суспільство стане сучаснішим, тоді й мрія про такий переїзд втілиться.

"Суспільство стане сучаснішим, і в якийсь момент це станеться само собою – і політики як представники модернового суспільства зрозуміють, що треба переїхати кудись на Теличку (промислова зона на правому березі в Києві. – Ред.) в офісний центр", – заявив Корнієнко.

Він також розповів, що на більш європеїзований варіант замінить меблі у своєму новому кабінеті, де працює після обрання першим заступником керівника парламенту.