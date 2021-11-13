СБУ викрила три мережі COVID-аферистів

15 ноября 2021, 12:00

У Києві, Львівській та Рівненській областях СБУ викрила мережі з виготовлення та продажу фальшивих COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

У Києві понад півроку діяли 3 об'єднані у мережу центри з виготовлення підроблених медичних документів про вакцинацію від COVID-19 та довідок про результати ПЛР-тестів.

Встановлено, що мережу організував громадянин однієї із європейських країн.

За даними слідства, більшість підробок - це довідки про негативний ПЛР-тест, вартість яких склала в середньому 700-800 грн.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію коштувало 3000 грн., а внесення відомостей про вакцинацію до баз даних без її проведення - 10 тисяч грн.

На Львівщині СБУ викрила міжнародну групу осіб на масштабних махінаціях із даними про вакцинацію від COVID-19.

Вартість підробленого міжнародного COVID-сертифікату становила 250€, внутрішнього - 1800-2000 гривень.

У Дубно Рівненської області COVID-махінації організували двоє мешканців, які не мали жодного відношення до медицини.

Вартість підробки коливалася від 3 до 4 тисяч гривень, залежно від терміновості її виготовлення.

Повідомляється, що загалом зловмисники "обслужили" понад 10 тисяч людей.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підроблення, збут або використання документів, печаток, штампів та бланків) КК України тривають слідчі дії щодо виявлення всіх причетних до схеми осіб.