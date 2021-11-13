15 ноября 2021, 13:30 COVID: У МОЗ помітили позитивну тенденцію Уперше за три місяці показник середньодобових виписок пацієнтів з коронавірусом перевищив кількість узятих на госпіталізацію. Про це в понеділок, 15 листопада, повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, зараз госпіталізують у середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують. Ляшко відзначив, що це перший позитивний сигнал проходження піка захворюваності. "Але це ще не повна перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях. Тому потрібно продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень", - сказав він. Також міністр повідомив, що в Україні від коронавірусу вже вакциновано 39,4% населення. Повністю завершили курс 28%. Твитнуть Загрузка... Загрузка...