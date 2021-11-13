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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
15 ноября 2021, 14:00

"Негідно поводяться": у нардепів у Раді конфлікт з охороною

У Верховній Раді з 15 листопада почали діяти карантинні обмеження. Через це кілька народних обранців уже нахамили співробітникам державної охорони, які перебувають біля входу до будівлі парламенту. Про це розповів на Погоджувальній раді перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко.

"На жаль, ми вже маємо приклади, не вказуватиму фракцію чи ім'я, але, коли народні депутати поводяться так - за відеозаписом важко зрозуміти, чи гідно, - але точно, схоже, що негідно поводяться і щодо дотримання карантинних умов, і щодо співробітників держохорони", - сказав він.

Корнієнко звернувся до голів фракцій з проханням провести роз'яснювальну роботу з депутатами, оскільки співробітники держохорони "просто стоять на посаді, а депутати якось з ними поводяться недоречно".

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