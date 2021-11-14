Житель Волині купив права та поскаржився в поліцію, що їх немає в Дії

16 ноября 2021, 09:00

Житель Волині купив в інтернеті підроблене посвідчення водія, а потім зателефонував у поліцію і поскаржився, що не може знайти його в електронному сервісі державних послуг Дія. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.

"Патрульні отримали повідомлення про шахрайство. Заявник зателефонував на лінію 102 і повідомив, що через мережу інтернет замовив собі посвідчення водія категорії А, попередньо перерахувавши кошти в сумі 1000 гривень. Потім "документ" він забрав у відділенні пошти в Луцьку і сплатив ще 3000 гривень. Також його здивував той факт, що "документ" відсутній у додатку Дія", - йдеться у повідомленні.

Заявником виявився 19-річний місцевий мешканець. Правоохоронці перевірили його посвідчення водія і виявили, що воно має ознаки підробки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 (Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.