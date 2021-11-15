На Луганщині розглянуті спільні заходи щодо посилення державного кордону

16 ноября 2021, 13:30

Сьогодні, 16 листопада, голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай у режимі відеоконференцзв’язку провів координаційну нараду за участю представників правоохоронних органів, міграційної служби, голів райдержадміністрацій, селищних, сільських голів та керівників військово-цивільних адміністрацій на містах.

Очільник Луганщини довів до присутніх ситуацію, пов’язану з нелегальною міграцією.

Разом із керівниками ГУНП в Луганській області, прикордонної служби, ОТУ «Північ» та СБУ були визначені напрями роботи силових та державних структур на випадок ускладнення оперативної обстановки у населених пунктах, які межують з державним кордоном на території області.

До учасників наради доведено інформацію про цілодобове функціонування розгорнутого на базі ГУНП спільного Ситуаційного центру, в роботі якого беруть участь представники всіх правоохоронних відомств та підрозділів Луганської області.

Крім того, визначені спільні заходи щодо інформаційної роботи з мешканцями населених пунктів, що межують з державним кордоном, обміну інформацією між правоохоронними підрозділами, керівниками ВЦА та громад, напрацьовані алгоритми спільних дій у разі виникнення позаштатних ситуацій та визначено логістику для тимчасового розміщення на території області пунктів обігріву.

ЛОДА