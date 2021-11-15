Мешканцям лінії розмежування на Донбасі підвищать розмір субсидій

16 ноября 2021, 14:00

Мешканці Донбасу на лінії розмежування отримуватимуть підвищені субсидії про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні Уряд прийняв важливу постанову в інтересах мешканців районів Донецької та Луганської областей, прилеглих до тимчасово окупованих територій.

Проблема у тому, що місцеві жителі на лінії зіткнення вимушено використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень, бо їхні оселі залишились без теплопостачання та газопостачання внаслідок бойових дій. Тобто, ці домогосподарства змушені витрачати більше грошей на оплату електроенергії.

Уряд вирішив так змінити порядок нарахування житлових субсидій в опалювальний сезон, щоб збільшити їх розмір. Близько 12 тисяч домогосподарств зможуть отримати субсидію в середньому на суму 2,5 тис. грн. Збільшення нарахувань профінансують з бюджетної програми Мінсоцполітики."