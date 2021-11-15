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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
16 ноября 2021, 15:00

Голова МОЗ спрогнозував, коли регіони вийдуть із "червоної" зони

Регіони почнуть виходити із "червоної" зони карантину наступного тижня. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Початок виходу областей з "червоного" рівня епіднебезпеки прогнозовано очікується наступного тижня. Є низка областей, у яких зменшився відсоток захворюваності, виписки стабільно почали переважати над госпіталізаціями, також знизився відсоток зайнятих ліжко-місць із киснем", - відзначив Ляшко.

За його словами, є ймовірність, що смертність від COVID зростатиме навіть після стабілізації ситуації з новими випадками заражень.

Голова МОЗ пояснив, чому так відбувається.

"Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація - і через деякий час після цього може бути летальний кінець хвороби. Середній час від появи симптомів до смерті в жовтні був 14 днів", - розповів міністр.

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