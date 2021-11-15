16 ноября 2021, 15:00

Регіони почнуть виходити із "червоної" зони карантину наступного тижня. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Початок виходу областей з "червоного" рівня епіднебезпеки прогнозовано очікується наступного тижня. Є низка областей, у яких зменшився відсоток захворюваності, виписки стабільно почали переважати над госпіталізаціями, також знизився відсоток зайнятих ліжко-місць із киснем", - відзначив Ляшко.

За його словами, є ймовірність, що смертність від COVID зростатиме навіть після стабілізації ситуації з новими випадками заражень.

Голова МОЗ пояснив, чому так відбувається.

"Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація - і через деякий час після цього може бути летальний кінець хвороби. Середній час від появи симптомів до смерті в жовтні був 14 днів", - розповів міністр.