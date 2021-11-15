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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
16 ноября 2021, 15:00

Голова Луганської області Сергій Гайдай прокоментував перспективу перейменування Сєвєродонецька

16 листопада на своїй персональній сторінці у соцмеежі Facebook Сергій Гайдай прокоментував заяву мовного омбудсмена Тараса Креміня стосовно перйменування Сєвєродонецька. За словами очільника області це не доцільно.

"Для мене не стоїть питання перейменування міста Сєвєродонецьк, як і для обласної адміністрації чи керівника ВЦА. Тому що назва Сєвєродонецьк пішла від Сіверського Дінця, від річки."

"Якщо вже доведуть певні народні депутати до того, що вони поставлять це питання дуже гостро. Ну добре, ми зробимо опитування і не хай жителі Сєвєродонецька вирішать самостійно долю назви свого рідного міста."

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