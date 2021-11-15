Україна висловила РФ протест через указ Путіна про товари з ОРДЛО

16 ноября 2021, 15:30

Визнання Росією так званих "сертифікатів про походження товарів", які видаються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Україна вважає втручанням у її внутрішні справи, порушенням її законодавства та норм міжнародного права, повідомляє у вівторок, 16 листопада, міністерство зардонних справ.

Україна наполягає, що указ президента РФ Володимира Путіна щодо визнання "товарних сертифікатів" з ОРДЛО суперечить зобов‘язанням Росії за Мінським угодам та домовленостями в рамках "нормандського формату" (Україна, РФ, Німеччина, Франція). МЗС закликає консолідувати міжнародну підтримку України, аби "змусити Росію відмовитися від деструктивних дій та стати на шлях політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту".