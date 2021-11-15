16 ноября 2021, 16:00 У Рубіжному під час виконання службових обов'язків загинув наш колега, 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов. 16 листопада в місті Рубіжне, Луганської області, на території адмінбудівлі було виявлено тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті. Ним виявився 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов.. За інформацією УПП Луганщини на місці події виявлено сліди боротьби. Табельна вогнепальна зброя патрульного на момент виявлення тіла була відсутня. На території міста введено поліцейську операцію для виявлення та затримання особи, причетної до вбивства та заволодіння табельною вогнепальною зброєю співробітника поліції. Олександр приєднався до команди патрульної поліції Луганської області у 2017 році та з честю виконував службові обов’язки. У нашій пам’яті він залишиться чесною та принциповою людиною, добрим другом та надійним колегою. Твитнуть Загрузка... Загрузка...