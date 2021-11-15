У Раді з'явилося депутатське об'єднання Разумкова

16 ноября 2021, 16:30

Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко у вівторок, 15 листопада, оголосив про створення міжфракційного об'єднання Дмитра Разумкова "Розумна політика".

Він повідомив, що нардеп від Батьківщини Володимир Кабаченко відкликав свій підпис зі списку нардепів, які приєдналися до об'єднання.

Загалом до нього увійшли сам Разумков, а також Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Дмитро Микіша, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Олександр Бакумов, Ольга Коваль, Дар'я Володіна, Михайло Новіков, Роман Бабій, Аліна Загоруйко, Костянтин Касай, Дмитро Гурін, Євген Петруняк, Іван Юнаков, Михайло Крячко – усі Слуги народу.

Окрім них до об'єднання увійшли Андрій Ніколаєнко (Батьківщина) та виключені зі Слуги народу Людмила Буймістер та Артем Дмитрук.