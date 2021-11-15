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Вторник, 16 ноября 2021
16:30
У Раді з'явилося депутатське об'єднання Разумкова
16:30
Володимир Ландік вітає працівників телебачення, радіомовлення та зв'язку зі святом
16:00
У Рубіжному під час виконання службових обов'язків загинув наш колега, 24-річний патрульний поліцейський Олександр Фахруддінов.
15:30
Україна висловила РФ протест через указ Путіна про товари з ОРДЛО
15:00
Голова МОЗ спрогнозував, коли регіони вийдуть із "червоної" зони
15:00
Голова Луганської області Сергій Гайдай прокоментував перспективу перейменування Сєвєродонецька
14:30
Автопарк Луганського гарнізону ДСНС поповнили три сучасних пожежні автомобілі
14:00
Мешканцям лінії розмежування на Донбасі підвищать розмір субсидій
13:30
На Луганщині розглянуті спільні заходи щодо посилення державного кордону
13:00
Українцям ввели понад 21 млн доз COVID-вакцин
12:30
Кінні заводи - візитна картка Біловодщини
12:00
У Японії на території АЕС сталася пожежа
11:30
Новообрані нардепи склали присягу в Раді
11:00
У столиці презентували дослідження "Політики реінтеграції тимчасово окупованих територій"
10:30
У районі ООС перехопили безпілотник РФ, що перетнув лінію розмежування
10:00
За добу на Донбасі шість обстрілів, без втрат
09:30
В Україні різке зростання COVID-смертей за добу
09:00
Житель Волині купив права та поскаржився в поліцію, що їх немає в Дії
Понедельник, 15 ноября 2021
18:00
У трьох областях "червоної" зони покращуються показники COVID-19. У списку наша область
17:30
Україна на плато захворюваності на COVID-19
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
16 ноября 2021, 16:30
Володимир Ландік вітає працівників телебачення, радіомовлення та зв'язку зі святом
Теплі побажання у відео.
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Фото
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Экономика
Происшествия
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