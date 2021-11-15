Затримано підозрюваного у вбивстві патрульного

16 ноября 2021, 19:30

На Луганщині затримали підозрюваного у вбивстві патрульного поліцейського

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного вбивства, здійснюватимуть представники Державного бюро розслідувань.

Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчі, оперативники, співробітники внутрішньої безпеки та представники спецпідрозділів у ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів затримали особу, яка підозрюється у скоєнні злочину.

Оскільки до вбивства причетний працівник патрульної поліції, за рішенням прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

ГУНП