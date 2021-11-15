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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
16 ноября 2021, 10:00

За добу на Донбасі шість обстрілів, без втрат

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил за останню добу зафіксовано шість обстрілів. Про це у ранковому зведенні повідомляє штаб ООС.

"Недалеко від Золотого-4 окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів. У районі Світлодарська ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем. Біля Новозванівки сепаратисти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Втрат серед українських військовослужбовців нема.

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