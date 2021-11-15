lux.fm>
Главная
О нас
Рекламодателям
Контакты
Присоединяйтесь к нам:
Расширенный поиск
Все новости
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
Видео новости
Фоторепортажи
Аналитика
Новости
Аналитика
Фото
Видео
Конференции
Вечерний Луганск
Телеканал ИРТА
Люкс
FM
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
Архив
Выбор по дате
Погода
Погода в
Северодонецке
влажность:
давление:
ветер:
Погода на
sinoptik.ua
Вторник, 16 ноября 2021
13:30
На Луганщині розглянуті спільні заходи щодо посилення державного кордону
13:00
Українцям ввели понад 21 млн доз COVID-вакцин
12:30
Кінні заводи - візитна картка Біловодщини
12:00
У Японії на території АЕС сталася пожежа
11:30
Новообрані нардепи склали присягу в Раді
11:00
У столиці презентували дослідження "Політики реінтеграції тимчасово окупованих територій"
10:30
У районі ООС перехопили безпілотник РФ, що перетнув лінію розмежування
10:00
За добу на Донбасі шість обстрілів, без втрат
09:30
В Україні різке зростання COVID-смертей за добу
09:00
Житель Волині купив права та поскаржився в поліцію, що їх немає в Дії
Понедельник, 15 ноября 2021
18:00
У трьох областях "червоної" зони покращуються показники COVID-19. У списку наша область
17:30
Україна на плато захворюваності на COVID-19
16:30
СБУ виявила поблизу лінії розмежування схрон диверсійної групи бойовиків: вилучено майже 40 кг тротилу
16:00
Стефанчук назвав відсоток вакцинованих нардепів
16:00
Україна попросила у США ракети Гарпун
15:30
Столтенберг закликав Росію знизити ескалацію на Донбасі
14:30
Погода на тиждень: похолодання та дощі зі снігом
14:00
"Негідно поводяться": у нардепів у Раді конфлікт з охороною
13:30
COVID: У МОЗ помітили позитивну тенденцію
13:00
Пожежу на сміттєзвалищі в Харківській області гасять більше доби
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
16 ноября 2021, 12:30
Кінні заводи - візитна картка Біловодщини
Подробиці в сюжеті
Поделиться:
Версия для печати
Сообщить об ошибке
Твитнуть
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Главная
О нас
Рекламодателям
Контакты
Новости
Аналитика
Фото
Видео
Конференции
Региональные
Политика
Общество
Власть
Экономика
Происшествия
Криминал
Культура
Спорт
© OOO НТРК «ИРТА» 2005 - 2021
Счетчики:
Наши партнеры: