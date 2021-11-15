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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
16 ноября 2021, 10:30

У районі ООС перехопили безпілотник РФ, що перетнув лінію розмежування

За допомогою засобів радіоелектронної боротьби було перехоплено ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування на Донеччині в районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє прес-служба ООС.

"Ворожий літальний апарат зовнішніх пошкоджень не отримав. Українські військові вже ідентифікували захоплений безпілотний літак противника. Ним виявився БПЛА, що належить російському багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу Орлан-10, призначеному для ведення розвідки і коригування вогню артилерії", - говориться в повідомленні.

Відзначається, що Орлан-10 виготовляє в Санкт-Петербурзі російське ТОВ Спеціальний технологічний центр, також цей БПЛА є виключно на озброєнні ЗС РФ.

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