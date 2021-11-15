Українцям ввели понад 21 млн доз COVID-вакцин

16 ноября 2021, 13:00

В Україні з початку кампанії вакцинації зробили понад 21 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19. Тільки за минулу добу ввели 268 088 доз вакцин, що майже втричі перевищує показники неділі, повідомляє МОЗ у вівторок, 16 листопада.

Зокрема, у понеділок першу дозу вакцини отримали 102 908 осіб, а другу - 165 180. Учора працювали 1 169 мобільних бригад, 3 222 пункти щеплення та 445 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 126630. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 110982, AstraZeneca - 22884, Moderna - 7592.

З початку кампанії вакцинації щеплено 12 331 552 особи, з них отримали одну дозу - 12 331 550 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 887 415 осіб. Загалом проведено 21 218 965 щеплень.