Новообрані нардепи склали присягу в Раді

16 ноября 2021, 11:30

Сергій Кострійчук, Сергій Козир та Віталій Войцеховський склали присягу народного депутата під час пленарного засідання Верховної Ради. Про це стало відомо у вівторок, 16 листопада.

Усі троє є представниками провладної партії Слуга народу.

"Клянуся на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями захищати суверенітет та незалежність України, піклуватися про благо Вітчизни та добробут Українського народу. Присягаю дотримуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки на користь усіх співвітчизників", - зачитали текст присяги новообрані нардепи.

Сергій Кострійчук потрапив до Верховної Ради після того, як нардеп від Слуги народу Ірина Верещук перейшла на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Кострійчук був під номером 140 у виборчому списку "слуг".

У свою чергу, на проміжних виборах народних депутатів 31 жовтня в окрузі №184 (Херсонська область) перемогу здобув Сергій Козир з результатом 62,6% (21 365 голосів). А в окрузі №197 (Черкаська область) переміг Віталій Войцеховський із результатом 46,1% (15 429 голосів).