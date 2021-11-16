17 ноября 2021, 09:30

На непідконтрольній Україні території у Донецькій та Луганській областях оголошено збори військовозобов'язаних запасу. На призваних чоловіків чекають заняття з бойової підготовки та тренування з бойової готовності. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"З 15 листопада на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях окупанти розпочали проведення чергового збору військовозобов'язаних запасу... Проведення зборів контролюється комісією штабу 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ", - наголошується в повідомленні.