«МІКРОХІМ»: 30 років роботи для України

17 ноября 2021, 14:00

Історію творять люди. Але тільки ті, які знайшли в колективі своїх однодумців, що сповідують спільні цінності, прагнення та цілі. Саме таким колективом і є «Мікрохім»: командою небайдужих однодумців, об’єднаних передовими ідеями. Люди, які бажають змінити світ на краще. Безумовно, створення такого колективу і є головним досягненням «Мікрохім» за 30 років свого існування. І завдяки їм – фахівцям із непересічним інтелектом, золотими руками та «мікрохімівським серцем», ми можемо не тільки переосмислювати минуле, а й упевнено дивитися в майбутнє та будувати амбітні плани.

За 30 років «Мікрохім» пройшов шлях від регіонального стартапу до вітчизняного фармацевтичного виробника, який створив найпотужніший портфель кардіологічних препаратів в Україні.

Продукції нашої компанії довіряють та бажають бачити у власних домашніх аптечках представники понад 11 країн світу, які є імпортерами лікарських засобів бренду «Мікрохім».

У розпал пандемії саме «Мікрохім» став єдиною українською компанією, яка забезпечила вітчизняний ринок генеричним препаратом проти коронавірусної хвороби, внесеним до міжнародних протоколів лікування недуги.

Це далеко не повний перелік професійних досягнень підприємства. Однак, наша фірма відрізняється не тільки інтелектуальним потенціалом, а й чутливим серцем, яке спонукає нас реалізовувати окрім професійних ще й соціально важливі проекти.

Протягом останніх двох років «Мікрохім» взяв на себе безкоштовне забезпечення специфічними лікарськими засобами власного виробництва 1,5 тисячі хворих на легеневу артеріальну гіпертензію по всій країні, які потерпали від нестачі життєво необхідних препаратів.

З 2021 року задля підтримки дитячого спорту, «Мікрохім» взяв шефство над юнацькою футбольною командою.

Окремою нашою турботою є охорона материнства та дитинства. Саме тому «Мікрохім» організував безкоштовне проведення неонатального скринінгу для усіх новонароджених Інституту педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України і Рубіжанського пологового будинку.

Втім, ми не збираємося на цьому зупинятися. Наша фірма визначила для себе новий горизонт – впровадження в Україні першого проекту персоналізованої медицини, який з 2022 року буде реалізовуватися в Україні спільно з провідними світовими і вітчизняними науковими установами та у співпраці з американськими партнерами. В основі цієї ініціативи полягає використання передових наукових методик фармакологічної генетики та терапевтичного лікарського моніторингу, покликаних знайти ефективне лікування для кожного – в залежності від індивідувальних особливостей організму. До цього часу цей надсучасний інструментарій був недоступний українським лікарям та пацієнтам. Однак, ми плануємо у найближчий час змінити ситуацію, щоб у черговий раз здійснити своє покликання: кращі медичні практики і досягнення сучасної науки зробити доступним для кожного українця!