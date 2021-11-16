Шмигаль розповів про тисячу за вакцинацію

17 ноября 2021, 14:30

Програма видачі тисячі гривень за проходження вакцинації від коронавірусу стартує 19 грудня та триватиме до кінця 2022 року. Деталі програми розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у середу, 17 листопада.

"Близько 6 тис. суб'єктів бізнесу по всій країні зможуть взяти участь у програмі", – наголосив прем'єр.

Він уточнив, що кошти буде виплачено на віртуальні платіжні картки через Дію. На це передбачено по 3 млрд грн цього і наступного року. "Це окрема програма із загального фонду бюджету", – уточнив Шмигаль.

Він наголосив, що зазначені виплати не оподатковуватимуться і не вплинуть на виділення субсидій.

Кошти можна буде витратити на купівлю квитків у кіно, театр, концерт, заняття спортом, подорожі Україною потягом чи літаком.

"Наша головна мета - вакцинувати понад 70% дорослих українців, зараз цей показник трохи більше ніж 40%. Тижневий рівень вакцинації зберігається на рівні понад 1,5 мільйона щеплень", - зазначив прем'єр.