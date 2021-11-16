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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Происшествия
17 ноября 2021, 16:30

Під Харковом жінка потрапила одразу під два потяги

У Харківській області на залізничній станції Пирогово у селі Огульці загинула жінка. Вона потрапила одразу під два поїзди, повідомляє Нацполіція у середу, 17 листопада.

"На залізничній станції Пирогово, розташованій в селі Огульці Богодухівського району, поїзд збив людину. При ударі жінку відкинуло на суміжну колію під поїзд, що рухався назустріч", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок події потерпіла загинула на місці. Обставини інциденту наразі уточнюються.

У результаті було заблоковано залізничний рух на цій ділянці, повідомляє Укрзалізниця. Це призвело до затримки шести пасажирських поїздів терміном від 40 хвилин до шести годин. Наразі рух поїздів уже відновився.

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