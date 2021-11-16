Глави Міноборони України та Британії обговорили Донбас та партнерство з НАТО

17 ноября 2021, 09:00

Під час переговорів міністра оборони України Олексія Резнікова та держсекретаря з оборони Королівства Великобританії та Північної Ірландії Бена Воллеса обговорювали питання розвитку ситуації безпеки на окупованих територіях на сході України та навколо її кордонів, а також співробітництво України з НАТО. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Голови делегацій особливу увагу приділили розгляду питання подальшого використання російським військово-політичним керівництвом гібридних методів ведення війни як проти України, так і країн-членів ЄС та НАТО, а також продовження мілітаризації Азово-Чорноморського регіону та перешкоджання з боку країни-окупанта РФ вільному судноплавству. Члени обох делегацій констатували факт подальшого загострення ситуації безпеки через безвідповідальні та провокативні дії Росії", - йдеться в повідомленні.

Сторони зазначили, що Україна та Великобританія є стратегічними партнерами у сфері безпеки та оборони.

На завершення зустрічі Бен Воллес наголосив, що Великобританія продовжить надавати всебічну підтримку Україні у сфері розвитку демократії, проведення реформ та розвитку можливостей Збройних Сил, а також реалізації євроатлантичної інтеграції України.