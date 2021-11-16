Повністю щеплені від COVID понад 9 млн українців

17 ноября 2021, 10:00

В Україні з початку кампанії вакцинації повністю зробили щеплення від коронавірусу COVID-19 понад 9 млн осіб. Тільки за минулу добу в країні ввели 294 855 доз, що перевищує вчорашній показник, повідомляє МОЗ у середу, 17 листопада.

Так, у вівторок першу дозу вакцини отримали 114 029 осіб, а другу - 189 826. Учора працювали 1 122 мобільні бригади, 3 252 пункти щеплення та 451 центр вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-135701. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac-122634, AstraZeneca-26182, Moderna-10338.

З початку кампанії вакцинації щеплено 12 445 581 особу, з них отримали одну дозу - 12 445 579 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози - 9 068 241 особа. Загалом проведено 21 513 820 щеплень.

На Луганщині за добу щеплено 3311 людей.