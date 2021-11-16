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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
17 ноября 2021, 10:30

Наявність антитіл не є причиною відмови від вакцинації

У МОЗ заявили, що наявність антитіл у крові людини не є підставою для відмови від вакцинації. Про це йдеться у повідомленні МОЗ України.

"Звертаємо увагу, що наявність антитіл до коронавірусу, що викликається COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 і не є підставою для відмови від вакцинації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основою встановлення діагнозу COVID-19 залишається лише результат ПЛР-тесту. У МОЗ уточнили, що жоден із тестів не є обов'язковим перед проведенням вакцинації.

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