Штам Дельта став домінуючим у світі

17 ноября 2021, 11:00

Штам коронавірусу Дельта становить 99% від усіх випадків захворюваності та став домінуючим у всьому світі. Про це повідомляє CNBC.

Про це заявила технічний керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керкхове.

За її словами, штам коронавірусу Дельта становить 99% випадків зараження COVID-19 у всьому світі, що робить його найпоширенішим. Майже всі до 900 тисяч випадків коронавірусу, зафіксовані за останні 60 днів у всьому світі, викликані штамом Дельта.

"Дельта справді домінує... І є два цікаві варіанти - Мю і Лямбда, які ми також відстежуємо, але знову ж таки, коли присутній Дельта, то Дельта бере гору", - повідомила Ван Керкхове.

Вона зазначила, що в Європі зросла смертність від коронавірусу, а у світі останні чотири тижні поспіль кількість випадків COVID-19 зростала.