В Аргентині жінка вилікувалась від ВІЛ без ліків

17 ноября 2021, 11:30

В Аргентині 30-річна жінка, якій вісім років тому діагностувала ВІЛ, вилікувалась без ліків. Про це повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що імунна система жінки самостійно поборола вірус імунодефіциту людини. Мешканку Аргентини лікарі називають "пацієнткою Есперанто", її ім'я не розголошується.

Жінка всі 8 років знала про свій діагноз, але приймала ліки лише протягом шести місяців. У цей період вона була вагітна і приймала ліки лише заради дитини. Малюк не заразився ВІЛ, після пологів жінка відмовилася від ліків.

Лікарі планують вивчити випадок пацієнтки та з'ясувати, як саме її організм переміг ВІЛ та чи може її випадок допомогти іншим людям.